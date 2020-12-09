Gelinim Mutfakta 593. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 593. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gizem Sancaktar, İlayda Doğan ve Gamze Karademir aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı! Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!