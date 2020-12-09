Gelinim Mutfakta 593. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gizem Sancaktar, İlayda Doğan ve Gamze Karademir aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı! Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Gelinim Mutfakta 593. bölümde gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 593. bölümde gün birincisi kim oldu?
09 Aralık 2020 Çarşamba - 17:35 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 17:35
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gizem Sancaktar, İlayda Doğan ve Gamze Karademir aldı!
- Elektrik faturaları ile ilgili flaş açıklama!
- Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik
- Cinsel ilişkide HPV enfeksiyonuna dikkat!
- Gelinim Mutfakta 593. bölümde gün birincisi kim oldu?
- Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar!
- Uzaydaki görevini başarıyla tamamladı! Dünya'ya döndü