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Gelinim Mutfakta 566. bölüm fragmanı yayında!

01 Kasım 2020 Pazar - 10:37 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 10:41

Yeni yarışmacı Gizem davul ve manilerle diğer gelinlere meydan okuyor.


114. Hafta yarışmaya katılan Gizem, yazdığı eleştiri dolu manileri davul çalarak gelinlere okuyor. Tecrübeli gelinler bu satışmaya fazla önem vermiyorlar.
 
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de

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gelinim mutfakta fragman yayın
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