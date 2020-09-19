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Gelinim Mutfakta 536. Bölüm Fragmanı

19 Eylül 2020 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 16:14

Yeni yarışmacılar Aynur Hanım ve gelini Sinem programa iddialı bir giriş yaptılar.


Gelinim Mutfakta 536. Bölüm fragmanı yayında. Yeni yarışmacılar Aynur Hanım ve gelini Sinem programa iddialı bir giriş yaptılar.Aynur Hanım ve Sinem'in iddialı çıkışlarına diğer yarışmacılardan tepki geliyor. Yeni yarışmacıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar da başta Onur Bey olmak üzere herkesi şaşırtıyor. Mutfakta durum her zamankinden daha ateşli. Gergin tartışmaların yaşandığı haftanın ilk gününde kim birinci olacak?Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de.

 

 

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Gelinim Mutfakta Kanal D Sinem
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