Gelinim Mutfakta 533. Bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayşe Çakır ve Zeynep Kalyon Gökçe aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gelinim Mutfakta 533. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayşe Çakır ve Zeynep Kalyon Gökçe aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.45'te Kanal D 'de!

Gelinim Mutfakta 534. Bölüm fragmanı yayında! Miray, kaynanası Züleyha Hanımın verdiği puanlar sonrası göz yaşlarını tutamıyor.Züleyha Hanım büyük bir risk alıyor ve 3 tane 1 veriyor. Bunu gören Miray ağlamaya başlıyor. İlayda, yemeğini yaptığı sırada büyük bir talihsizlik yaşıyor. Onun bu talihsizliğini diğer gelinler ona karşı kullanıyor.