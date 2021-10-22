Gelinim Mutfakta 22 Ekim kim kazandı, Gelinim Mutfakta puan durumları? Bugün Gelinim Mutfakta’da kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim kazandı 22 Ekim, puan durumu nasıl? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da haftanın finali yapıldı. Gelinler en güzel yemeği yapmaya çalışırken, kaynanaların yemekleri puanladığı programda bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumları nasıl? 22 Ekim Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali oldu, kazanan isim belli oldu. Her hafta bir kişinin birinci olup bileziklerin sahibi olduğu yarışma da bir kişi de eleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi 22 Ekim? Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 65

Aslıhan: 65

Yeşim: 52

Damla: 45

Yeşim: 13

Damla: 13

Yaren: 13

Aslıhan: 11

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta eleme yapılmadı.