Gelinim Mutfakta 18 Haziran puan durumu belli oldu mu? Kim kazandı, 18 Haziran bölümünde çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kimin kazandığı sorgulanıyor. Haftanın finalinde 4 gelin ve kayınvalide yine mutfakta kıyasıya mücadele ediliyor. Kayınvalideler tarafından belirleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta 18 Haziran puan durumu belli oldu mu, Gelinim Mutfakta 18 Haziran çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran puan durumu ilgiliyle takip ediliyor. Final heyecanı yaşanan bu bölümde de gün içinde en yüksek puanı alan çeyrek altını kazanıyor. Gelinim Mutfakta 18 Haziran puan durumu Seda Sayan ve kayınvalideler tarafından belirleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta 18 Haziran puan durumu belli oldu mu, Gelinim Mutfakta 18 Haziran çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 18 HAZİRAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran puan durumu henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ

Nurten Hanım, kendisine yakıştırdı "Lezzet Doktoru" tabiri ile eleştirilerin odağına oturuyor!

Nurten Hanım, giydiği önlükle kendisini "Lezzet Doktoru" ilan etti. Elindeki maket insan vücudu ile de kişi kişi saptamalarda bulundu. Onun bu hali diğer kaynanaları rahatsız ederken gelinleri merak içinde bıraktı.