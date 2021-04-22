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Gelini ile başka bir adamı yatakta basınca öldürdü!

DHA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 12:58 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 13:19

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin G. (68), yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. (36) ile Kamil Ç.'yi (51) tabancayla vurarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde jandarmayı arayarak gelini ve yatak odasında birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdüğünü bildirdi.
 
Eve gelen ekipler, N.G'nin gelini F.G. (34) ile K.Ç'nin (51) yatak odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede F.G. ile K.Ç'nin tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, N.G'yi gözaltına aldı.
 
Kocasının çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen F.G. ile K.Ç'nin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 

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