Gelini ile başka bir adamı yatakta basınca öldürdü!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde jandarma yı arayarak gelini ve yatak odasında birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdüğünü bildirdi.

Eve gelen ekipler, N.G'nin gelini F.G. (34) ile K.Ç'nin (51) yatak odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede F.G. ile K.Ç'nin tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, N.G'yi gözaltına aldı.