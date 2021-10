'Gelin' cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Çerkezköy’de İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak’taki bir apartmanda dün gece Fehmi Adsız, aynı evde birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ı, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Adsız, genç kadının vücudunu parçalara ayırdı. Bir süre sonra eve gelen Fehmi Adsız'ın eşi Seher Adsız, kanları fark edip, kocasına ne olduğunu sordu. Eşinden, gelinini öldürdüğünü öğrenen Seher Adsız, polise haber verdi.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ, KOL VE BACAKLARINI TESTERE KESTİ

Adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı aramada, Ayat Adsız'ın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı banyodaki çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu. Ayat Adsız'a ait ceset parçaları otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, Fehmi Adsız ise gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Fehmi Adsız'ın, gelinini bıçaklayarak öldürdükten sonra vücudunu testereyle parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Adsız'ın gelininin iki kol ve iki bacağını testere ile kestikten sonra poşetler içinde bahçedeki otomobilin bagajına koyduğu, vücudunun diğer kısmını da evin banyosunda tuttuğu ve bu kısımları kesemeden, eşinin eve geldiği belirlendi.

'TORUNLARIMI DÖVÜYORDU'

Oğlu Tolgahan’ın bir tekstil fabrikasında güvenlik görevlisi olduğunu kaydeden emekli Fehmi Adsız, gelininin torunlarını sürekli dövdüğünü, kendilerine de iyi davranmadığı gerekçesiyle aralarında sorun yaşadığını söyledi. Adsız, bu nedenle gelinini defalarca uyardığını, zaman zaman tartışma yaşadıklarını kaydetti.

EŞİ VE 2 TORUNUNU GEZMEYE GÖNDERİP, GELİNİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Dün, eşi, 2 torunu ve gelini ile gezmeye çıktığını belirten Fehmi Adsız, bir süre sona eşinden torunlarını gezdirmesini istediğini, kendisinin de gelinin alarak eve döndüğünü ve öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Fehmi Adsız'ın, "Gelinim, sürekli gözlerimizin önünde torunlarımızı dövüyor ve onlara kötü davranıyordu. Defalarca dövmemesi konusunda uyardım ama ikazlarıma aldırmadı. Bize karşı da olumsuz davranıyor ve aileme dil uzatıyordu. Son zamanlarda iyice haddini aşmış, bize karşı geliyor ve çocuklarını dövüyordu. Yapma dedim, defalarca uyardım ama dinlemedi. Bıçakladıktan sonra kendimi kaybetmişim" dediği bildirildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne soruşturması süren Fehmi Adsız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi Atsız, çıkarıldığı Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

'MUTLUYUM' PAYLAŞIMI

Çerkezköy'de kayınpederi Fehmi Atsız'ın bıçaklayıp cesedini testere ile parçaladığı Kırgızistan uyruklu Ayat Adsız'ın, 3 gün önce sosyal medya hesabından 30 yaşına girdiğini belirterek paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Adsız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Özetlemeyeceğim, grupça. Nasıl olduysa öyle oldu. O zaman böyle yapmalısın. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz.

O gün kendime soracağım, 'Mutlu musun?' Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var? Mutluluğum var, neşe oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30'una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil.

Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi ben hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım.