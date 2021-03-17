Gazetevatan.com » Magazin » Gelin adayı Hanife Gürdal aşka geldi!
Gelin adayı Hanife Gürdal aşka geldi!
Bir ayrı bir barışık süren evliliklerinde ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığı kocası Kemal Ayvaz ile yine barışmış ve boşanma aşamasında paylaştığı dekolteli pozları silmişti. Eşiyle arasını düzelten ünlü isim aşk dolu paylaşımıyla dikkat çekti.
Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz ile bir küs bir barış hayatıyla sık sık gündeme geliyor.