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Gelin adayı Hanife Gürdal'a şok! Instagram....

14 Mayıs 2021 Cuma - 10:29 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 10:29

Evlilik programlarıyla ünlenen ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hanife Gürdal'ın eşi, yaptığı paylaşımla eşinin Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu.


Bir dönem başörtülü olan daha sonra ise açılan Hanife Gürdal, evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan TV ünlüleri arasında yer alıyor.
 
Başörtüsünü çıkarmasının ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık haber olan Gürdal'ın evliliği de çok merak edilen konular arasında.
 
Kemal Ayvaz'la evliliği bir dargın bir barışık giden Hanife, dün Instagram şoku yaşadı. Eşi, Hanife'nin Instagram hesabını hacklendiğini açıklayarak, "Hanife'nin Instagram hesabı çalındı. Gelen mesajlara ve storylere itibar etmeyiniz." dedi.
 

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