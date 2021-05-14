Gelin adayı Hanife Gürdal'a şok! Instagram....

Bir dönem başörtülü olan daha sonra ise açılan Hanife Gürdal, evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan TV ünlüleri arasında yer alıyor.

Başörtüsünü çıkarmasının ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık haber olan Gürdal'ın evliliği de çok merak edilen konular arasında.