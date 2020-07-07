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Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu'daki orman yanınına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.
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