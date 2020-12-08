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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı!

08 Aralık 2020 Salı - 22:29 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 22:29

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Eylemi gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli S.A, olayda kullanılan av tüfeği ile gözaltına alınmıştır. Olay bütün yönleriyle ve hassasiyetle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı


Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer  Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. 
 
Alınan bilgiye göre, S.A, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle  ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi.
 
Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti.  Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi.
 
Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın  camlarının kırıldığı görüldü.
 
"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"
 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, bazı basın  yayın kuruluşlarında yer alan Üstün'e ait boş ikamete tüfek ile ateş edilmesi  olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması  gereğinin duyulduğu kaydedildi.

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