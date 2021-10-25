Gelecek için Ar-Ge projesiyle Bilim Şenlikleri’ne destek!

İlköğretim ve lise çağındaki çocukların bilim ve teknolojiye ilgilerini artırmak, onları Ar-Ge ve yazılıma yöneltmek için yerli simülatör ve robotik teknoloji şirketi SANLAB, 2013 yılında başlattığı “Gelecek için Ar-Ge” adlı projesini sürdürüyor. Proje kapsamında bilim şenliklerine, bilim festivallerine ve bilim fuarlarına katkı sağlayamaya devam eden şirket, son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Konya Bilim Festivali’nde yüzlerce öğrenciyi simülasyon teknolojisiyle tanıştırdı.

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (Bilsemler), belediyeler, kaymakamlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek Türkiye’nin dört bir yanında farklı tarihlerde düzenledikleri “Bilim Şenliği” etkinliklerine yerli simülatör ve robotik teknoloji şirketi SANLAB teknolojileri ile destek vermeye devam ediyor. Bu yıl ilk olarak Konya Bilim Festivali’nde öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan SANLAB, onlara simülasyon ve robotik teknolojilerini deneyimletme imkânı sundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da ziyaret ettiği stantta öğrenciler; Sanal Gerçekli Kaynak Simülatörü, Forklift Simülatörü, Düşük Akımlı Kaynak Simülatörü ve Abilix Krypton Serisi Eğitim Robotlarıteknolojileri ile buluştu.

ÖĞRENCİLERE‘BEN DE YAPABİLİRİM!’ BİLİNCİ AŞILANIYOR

Şirketin Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Türkiye’deki tek yüzde yüz yerli simülasyon ve robotik markası olarak genç nesillere bilim sevgisini aşılamak için 2013 yılından bu yana ‘Gelecek için Ar-Ge’ projesini sürdürüyoruz. Bu proje bizim çocuklarımıza, yani ülkemizin geleceğine inancımızın tam olduğunun bir göstergesidir. Projemizle birçok bilim şenliği, bilim festivali ve bilim fuarlarına katkı veriyoruz. Son olarak bu yıl sekizincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali’nde öğrencilerimizi geliştirdiğimiz simülasyon ve robotik teknolojileri ile buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Çocuklarımızın bu tür teknolojileri erken yaşta deneyimlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bilim ve teknoloji alanında çocuklarımıza “ben de yapabilirim” hissini aşılamaya çalışıyoruz. Öğretmenlerin ise “benim öğrencilerim de yapabilir” demesi için gayret ediyoruz. Festivalin yürütücüsü olan Konya Bilim Merkezi’nin ve Türkiye’nin en büyüğü olan Konya Bilim Festivali’nin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN PEK ÇOK İLİNDE “BİLİM ŞENLİĞİ” ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

Konya Bilim Festivali’nin ardından şirket, Ekim ayında gerçekleşecek Karabük Bilim Şenliği, Ordu Ünye Bilim Şenliği, İstanbul Gaziosmanpaşa Bilim Şenliği ve Kahramanmaraş Bilim Köprüsü etkinliklerini de destekleyecek. Ekim etkinliklerinin ardından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi boyunca SANLAB, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yine çoğunlukla TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştireceği; İstanbul’un Pendik, Adalar ve Tuzla ilçelerindeki, Trabzon merkezdeki ve Sürmene ilçesindeki, Ağrı’daki, Aksaray’daki, Giresun’daki ve Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Bilim Şenliği etkinliklerinde de teknolojilerini çocuklarla buluşturacak.