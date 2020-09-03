03 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.083 -0.07 EURO 8,8070 0.61
USD 7,4380 0.74 ALTIN 465,310 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gelecek 40 yıllık uzay stratejisi hazır

03 Eylül 2020 Perşembe - 17:34 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 17:34

ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilimadamı Dr. Joel B. Mozer: "Uzay maceramızda 63 yılı geride bıraktık. Yörüngede 3 bine yakın uydu var. Önümüzdeki yıllar için binlerce uydu planı var. Sadece yakın zaman içindeki projeksiyonlar bile, halen 351 milyar dolar düzeyinde bulunan küresel uydu sektörünün 3 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor. Halen uzayda 51 ülke ortalama 41 milyar dolar yatırım yapıyor. Önümüzdeki 20 yılda ülke sayısının sayının 81’e yükseleceğini öngörüyoruz"


ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilimadamı Dr. Joel B. Mozer,  "Uzay maceramızda 63 yılı geride bıraktık. Yörüngede 3 bine yakın uydu var.  Önümüzdeki yıllar için binlerce uydu planı var. Sadece yakın zaman içindeki  projeksiyonlar bile, halen 351 milyar dolar düzeyinde bulunan küresel uydu  sektörünün 3 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı. 
 
Capital Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı himayesinde, Capital Exhibition tarafından TURKSAT, Türkiye Uzay  Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle online olarak  gerçekleştirilen 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı - GlobalSAT Show devam ediyor.  Fuarda, "ABD Uzay Kuvvetleri’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu" konuşuldu.  Etkinliğin ana konuşmacıları ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilimadamı Dr. Joel B. Mozer  ve ABD Uzay Kuvvetleri Şef Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Savaş Entegrasyon  Kabiliyeti İrtibat Uzmanı Binbaşı Aaron Celeya oldu.

ETİKETLER

ABD uzay ABD Uzay Kuvvetleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.