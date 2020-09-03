Gelecek 40 yıllık uzay stratejisi hazır

ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilimadamı Dr. Joel B. Mozer, "Uzay maceramızda 63 yılı geride bıraktık. Yörüngede 3 bine yakın uydu var. Önümüzdeki yıllar için binlerce uydu planı var. Sadece yakın zaman içindeki projeksiyonlar bile, halen 351 milyar dolar düzeyinde bulunan küresel uydu sektörünün 3 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Capital Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Capital Exhibition tarafından TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle online olarak gerçekleştirilen 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı - GlobalSAT Show devam ediyor. Fuarda, "ABD Uzay Kuvvetleri’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu" konuşuldu. Etkinliğin ana konuşmacıları ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilimadamı Dr. Joel B. Mozer ve ABD Uzay Kuvvetleri Şef Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Savaş Entegrasyon Kabiliyeti İrtibat Uzmanı Binbaşı Aaron Celeya oldu.