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Gelecek 10 yılda değer kazanacak İstanbul ilçeleri! Konut fiyatları yüzde 51 arttı: İşte zirvedeki semt...
İstanbul'da gelecek 10 yıl değerini katlayacak ilçeler belli oldu. Türkiye'nin en değerli illerinden İstanbul'un neredeyse her semti ya en değerli ilçeler statüsünde ya da değerlenecek semtler arasına giriyor. Ulaşımdan manzaraya birçok detay bölgenin değerlenmesini etkilese de pandemiyle konut seçimlerinde değişiklik yaşandı. Uzmanlar son 10 yılda değerlenecek ilçeleri ve şu anda değerli olan semtleri sıraladı.