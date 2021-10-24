24 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Geleceğin otonom ulaşımı keşfediliyor!

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 16:44 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 17:27

Citroen, Accor ve JCDecaux geleceğin otonom ulaşım sistemlerini yansıtan "Urban Collectif" isimli ortaklık, gelecekteki ulaşım sistemlerinin güvenlik ve rahatlık esasıyla ele alınması gerektiği inancıyla devrim niteliğinde bir ulaşım konsepti yaratıyor.


Citroen açıklamasına göre, "Citroen Otonom Ulaşım Vizyonu" adındaki  açık kaynaklı konsept; elektrikli otonom ulaşım platformu Citroen Skate ile  farklı hizmet ve uygulamalar için kapsüllere dayanıyor.

Konspet, platformu ulaşım hizmetlerinden ayırarak hizmet sunumlarını  genişletiyor ve otonom teknolojinin kullanımını en üst düzeye çıkarma fırsatı  sunuyor. Citroen Skate, Citroen'in asırlık uzmanlığı sayesinde rakipsiz bir  konfor sunarken, özel bir hat kullanarak tüm kapsülleri talep üzerine hareket  ettirebiliyor.

Urban Collectif için tasarlanmış kapsüller, üç yenilikçi ve bir hayli  farklı ulaşım hizmeti sunarak açık kaynaklı yaklaşımların potansiyelini  yansıtıyor. Sofitel En Voyage, özel bir kentsel mobil misafirperverliği sunuyor.  Pullman Power Fitness, hareket halinde spor yapmanın en yenilikçi yolunu ortaya  koyuyor.

JCDecaux City Provider ise talep bazlı bir kentsel çözümü sağlıyor.  Otonom, elektrikli ve çevik Citroen teknolojisini kullanan bu çığır açıcı, açık  kaynaklı kentsel ulaşım konsepti, kentlerin yoğunluğunu hafifletirken aynı  zamanda ulaşım, hizmet, güvenlik ve refah açısından vatandaşların artan  ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

"Tüketici beklentilerini ve ihtiyaçlarını tahmin etmek için orta ve  uzun vadeli eğilimleri inceliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Genel Müdürü Vincent Cobee,  Urban Collectif'i, Citroen'de, tüketici beklentilerini ve ihtiyaçlarını tahmin  etmek için orta ve uzun vadeli eğilimleri incelediklerini belirtti.

Cobee, "Bu yeni konseptin kentsel ulaşımın çerçevesini yeniden  tanımlayabileceğine inanıyoruz; paylaşımlı, elektrikli ve otonom. Accor ve  JCDecaux ile ortaklaşa sunduğumuz çözüm sayesinde herkes için otonom ulaşımı  keşfediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sebastien Bazin  de Urban Collectif projesinde Citroen ve JCDecaux ile çalışmaktan mutluluk  duyduklarını aktardı.

Bazin, "Dünya genelindeki yaklaşık 5 bin 200 otelle yerel ekosistemde  aktif olan grubumuz, hem gezginlere hem de yerel topluluklara her zamankinden  daha özel deneyimler sunarken, sürdürülebilir kentlerin gelişimine katkıda  bulunmayı da taahhüt ediyor. Otel deneyimini işletmelerimizin duvarlarının dışına  taşımak, cesur ve modern konukseverlik vizyonumuzla uyumlu." ifadelerini  kullandı.               

JCDecaux Eş CEO'su Jean-Charles Decaux ise sürdürülebilir kent  yaşamını geliştirmek için yenilikçi ve faydalı çözümler geliştirmek amacıyla kamu  ve özel sektör ortaklarıyla birlikte çalışmanın JCDecaux'un misyonuyla tamamen  uyumlu olduğunu kaydetti.

Decaux, "Citroen ve Accor ile yakın bir iş birliğinin sonucu olan  Urban Collectif, JCDecaux'un geleceğin kentsel ulaşım hizmetlerini yenileme ve  hayal etmeyi sürdürme arzusunu simgeliyor." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Citroen Accor JCDecaux Urban Collectif otonom ulaşım sistemleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.