Türkiye, Geleceğe Nefes Projesi ile Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da yeni bir rekora hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen sene startını verdiği fidan dikim etkinliğinde Batıkent Çakırlar mevkiine dikilen 150 bin fidanın yüzde 90’ı tutarken, bu sene yine tüm illerde eş zamanlı başlatılacak etkinliğin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Geleceğe nefes ol kampanyası ücretli mi? Geleceğe nefes başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Batıkent Çakırlar mevkiinde startını verdiği fidan dikim etkinliğinde alanda yüzde 90 başarı sağlandı. 150 bin fidanın toprakla buluşturulduğu alanda Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin diktiği fidanların yer aldığı 650 dönüm arazide yaklaşık 30 bin vatandaş fidan dikimi gerçekleştirdi. Türkiye'nin Guinness Rekorlar Kitabı'na adını iki rekorla yazdırdığı projeye her yaştan katılım sağlanırken, 11 milyon hedeflenen fidan sayısı 13 milyonu geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleceğe nefes olacak projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. Gelece Nefes Projesi bu yıl yeni bir rekora hazırlanıyor. Etkinlik için Guinness yetkililerinin hazırlıklara başladığı öğrenilirken, etkinliğin bu yılki sürprizi merak konusu oldu. Peki, Geleceğe nefes ol kampanyası ücretli mi? Geleceğe nefes başvurusu nasıl yapılır?

GELECEĞE NEFES BAŞVURULARI: KAMPANYA İLE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA 11 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Geleceğe Nefes Kampanyasının başvuruları başladı. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 11 Kasım’da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan gelecegenefes.com sitesinden isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İÇİN HAZIRIZ

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" için hazırlıklarını tamamlayan Orman Genel Müdürlüğümüz, 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen 83 milyon fidanın dağıtımına başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik 81 il ve 922 ilçede aynı anda yapılacak. 15 ülke ile anlık olmak üzere toplamda 30 ülkenin de katılacağı etkinliktik kapsamında büyük bir süpriz katıımcıları bekliyor olacak.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00’de düzenlenmesi kararı alınan “Milli Ağaçlandırma Günü” bu yıl da aynı tarihte yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda milli bir seferberliğe dönüşen organizasyonun ikincisi için OGM tüm hazırlıklarını tamamladı. Orman varlıklarını koruyan ve geliştirilmesi için çalışan Genel Müdürlüğümüz, 11 Kasım için 83 milyon bedelsiz fidanın dağıtımına başladı. Türkiye’deki 7 coğrafi bölgesinde yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’ndeki toplam 3 bin 270 hektarlık alanda her yıl 500 milyon fidan üretimi yapan Genel Müdürlüğümüz, kamu kurum ve kuruluşları için bedelsiz, özel sektör ve şahıslar için de bedelli fidan satışı yapıyor.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan orman ağaçlarını yetiştirmek, ayrıca kamu kurumlarının, belediyeler ile özel kişi ve kuruluşların orman ağacı, süs bitkisi, fidan ve tohum taleplerini karşılamak için yılda milyonlarca üretim yapan Genel Müdürlüğümüz, 2019 yılında üniversite, askeri birlik, belediyeler ve okullar gibi kamu kurumlarına 35,3 milyon TL tutarında 10,7 milyon adet bedelsiz fidan dağıtımı yaptı.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI ÜCRETLİ Mİ?

Geleceğe nefes ol kampanyası kapsamında fidan sahiplenme ücretli değil. Maddi olarak katkıda bulunmak isteyen fidan bağış kısmına tıklayabilir. Sizde aşağıdaki linke tıklayıp fidan sahiplenebilir ve dikilmesini istediğiniz ili seçebilirsiniz.

Siteye girdiğinizde harita üzerinde ilinize tıkladığınızda yan tarafta ne kadar fidan dikileceğini görebiliyorsunuz.