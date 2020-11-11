Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan geçtiğimiz yıl yaklaşık 14 milyon fidan dikildiğini hatırlatarak, "Bizi haksızca eleştirenler, PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyorlar." dedi. Ağaçlandırma seferberliğinin tüm ülkelere yayıldığını da belirten Erdoğan, "2023'e kadar hedef 7 milyar fidan dikimi" ifadelerini kullandı. Geleceğe Nefes ol kampanyası nedir? Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına bağış nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında önemli açıklamalarda bulundu. "Bizi haksızca eleştirenler PKK'lı teröristlerin yaktıkları ormandan hiç bahsetmiyor" dedi. Ayrıca Erdoğan 2023 yılına kadar 7 milyar fidan dikiminin hedeflendiğini açıkladı. Erdoğan konuyla ilgili olarak "Her yıl 12 milyon yavrumuza kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız" diyen Erdoğan, ‘’Geçen sene aldığımız bir kararla 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Yine geçen yıl evlatlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidan diktik. İnsanlarımız fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe gönülden sahip çıktı. Böylece 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken 14 milyon fidan diktik’’ açıklamasını yaptı. Geleceğe Nefes ol kampanyası nedir? Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına bağış nasıl yapılır?

BİZ AĞAÇLA, YEŞİLLE DOST BİR ÜLKEYİZ

Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler PKK'lı teröristlerin yaktıkları ormandan hiç bahsetmiyor. Bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına almıyorlar. Bunlar çıktılar kasım ayında fidan mı dikilir dediler. Cehaletleri gün yüzüne çıkınca 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur dediler. Her iddialarında olduğu gibi bunda da çuvalladılar. Geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi boy veriyor, filiz veriyor. Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. Bu projeye 30'a yakın ülke destek veriyor. 4 kardeş ülkede az sonra fidan dikimi gerçekleştirilecek. Fidan dikimini bir memleket meselesi olarak gören milletime şükranlarımı sunuyorum. Fidanların dikiminde, bakımında, muhafazasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz ağaçla, yeşille dost bir ülkeyiz. Ağaca, yeşile, hayvanata değer veren bir geleneğe sahibiz. Şiirlerimizden türkülerimize, hikayelerimizden özdeyişlerimize kadar hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz.

GELECEĞE NEFES OL NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 11 Kasım’da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan gelecegenefes.com sitesinden isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Geleceğe Nefes Kampanyasının başvuruları başladı. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 11 Kasım’da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan gelecegenefes.com sitesinden isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

2023'E KADAR HEDEF 7 MİLYAR FİDAN

Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26. sıraya yükselttik. Hedefimiz 2023 sonuna kadar toplam 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Her yıl kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı erozyon sonucu kaybetmiyoruz. 7/24 ormanlarımızı gözetliyoruz. Yangınlara müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. Bu süreyi inşallah 10 dakikanın altına düşüreceğiz.

Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.