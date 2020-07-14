10 yıldır aralıksız süren Survivor ilk yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekranlara bağladı. Yarışmacıları, olayları, aşkları, ödüleri ve fenomenleri ile gündemde kalmayı başardı. Bu akşam yapılacak büyük Survivor finaline saatler kala Survivor takipçileri de geçmişten bugüne Survivor şampiyonlarını merak ediyor. İşte yıl yıl Survivor şampiyonları...

Survivor 2020 finaline saatler kaldı. Dominik'ten İstanbul 'a gelen finalistler bugün büyük Survivor finalinde son mücadelelerini verecek. Zorluğunun gerçek oluşu, ödülleri, aşkları, olayları ve yarışmaya damga vuran isimleriyle gündemde kalmayı başaran Survivor'da bu akşam şampiyon belli olacak. Peki, 10 yıllık süreçte Survivor şampiyonları kimler oldu? İşte Survivor finaline saatler kala geçmişten bugüne Survivor şampiyonları ve finalistleri...

10 yıldır aralıksız süren Survivor ilk yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. 2020 yılı gelmiş geçmiş en zor Survivor yılı oldu. Gerek corona virüs gerekse uzun süreç yarışmacıları oldukça zorladı. Survivor 2020 karantina günlerinin en çok izlenen programlarından biri olarak 2020'ye damga vurdu. Bu dönemde yarışmacıların fanları çoğaldı, televizyon ekranlarında geçirilen süre uzadı. Survivor'un haftanın 7 günü de ekranlarda olması, o dönemde spor karşılaşmalarının oynanmaması programa olan ilgiyi arttırdı. Sosyal medyada rekor üzerine rekor kırıldı. Survivor yarışmacılarının fanları adeta sosyal medyada yarıştı, SMS rekorları kırıldı.

Şubat ayından bu yana 5 aydır devam eden Survivor'da final heyecanı başladı. Survivor'da büyük hayran kitlesine sahip olan iki yarışmacısı Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı bu akşam Survivor şampiyonluğu için yarışacak. Survivor'ın iki yarışmacısı finalde adeta çarpışacak.

Survivor'un geçmişine baktığımızda sadece bir kez kadın yarışmacı şampiyon oldu. Bir isim ise iki kere şampiyon olmayı başardı. Survivor 2019'da ise Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan şampiyonu Dalaka olurken, Türk şampiyon ise Yusuf Karakaya oldu. İşte dünden bugüne Survivor şampiyonları...

2005 SURVİVOR ŞAMPİYONU - UĞUR PEKTAŞ

1979 doğumlu Uğur Pektaş, Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan hemen sonra başladığı oyunculuk kariyerine devam ediyor. Gamze Özçelik'le 2008 yılında hayatını birleştiren Pektaş, 2005-2006 döneminde bir kaç dizi denemesinden sonra uzun soluklu olarak Arka Sokaklar 'da rol aldı. 2011'de Gamze Özçelik'ten boşanan Uğur Pektaş, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynamıştı.

2006 SURVİVOR ŞAMPİYONU - DERYA DURMUŞLAR

Türk ve Yunan yarışmacılar arasında düzenlenen Survivor: Türkiye-Yunanistan yarışmasını kazanan Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu yolu üstünde üç tekerlekli, motosikletiyle yoldan çıkarak trafik levhasına çarparak 50 yaşında Durmuşlar hayatını kaybetti.

2007 SURVİVOR ŞAMPİYONU - TANER ÖZDEŞ

Survivor: Aslanlar Kanaryalar sezonunun şampiyonu olan Taner, yarışmayı kazandıktan sonra gündeme gelmedi.

2010 SURVİVOR ŞAMPİYONU MERVE OFLAZ

Survivor Türkiye yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, bu başarısından sonra adını geniş kitlelere duyurdu. Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Güzel Köylü, Kertenkele, Rengarenk ve Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol aldı.

2011 SURVİVOR ŞAMPİYONU DERYA BÜYÜKUNCU

Toplamda 6 kez Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Derya Büyükuncu, en çok konuşulan Survivor yarışmalarından birinin galibi olarak farklı şekilde de Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Nihat Doğan , Pascal Nouma ve Asena gibi isimlerle adada zorlu bir yarışa giren Büyükuncu, yarışma sonrasında da kazandığı ödülü bağış yapacağını açıklamıştı.

2012 SURVİVOR ŞAMPİYONU NİHAT ALTINKAYA

Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti. Evli ve iki kız babası olan Altınkaya şu sıralar Söz'de Yarbay Erdem karakterine hayat veriyor.

2013 SURVİVOR ŞAMPİYONU HİLMİ CEM İNTEPE

Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor'a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl'da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor.

2014 SURVİVOR ŞAMPİYONU - 2015 SURVİVOR ALL STAR - TURABİ ÇAMKIRAN

Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland 'a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, "Benimle Dans Eder misin?" ardından "Yetenek Sizsiniz Türkiye"ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

2016 SURVİVOR ŞAMPİYONU ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN

Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan kariyerinin ilk dizi projesi Söz'de Geveze karakterine hayat verdi. Dövüşçü kariyerine devam ediyor.

2017 SURVİVOR ŞAMPİYONU OGEDAY GİRİŞKEN

Survivor 2017'ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor’da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.

2018 SURVİVOR ŞAMPİYONU ADEM KILIÇCI

2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.

2017 yılında Survivor'da yarıştı. 2018 yılında Survivor'da tekrar yarışan Adem şampiyonluğu almıştır.

Adem Kılıççı 2019 yılı Survivor Türkiye Yunanistan 'a giden eski yarışmacılar arasında yer aldı.

2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU YUSUF KARAKAYA

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında şampiyon oldu. Dövüş sporları ile ilgilenmeye devam ediyor.