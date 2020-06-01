Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı

Olay, İslahiye ilçesine bağlı, merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey’de ikamet eden ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine geldi.

İş arkadaşı pozitif çıkan A.K.'nin Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde verdiği testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

12 ev karantinaya alındı