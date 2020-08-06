Geçmeyen ağrının sebebi 'De Quervain Sendromu' olabilir

Bazı ağrılar, baş edilmez ve inatçı olabilir. Bu durum özellikle de günlük hayatı felç etmeye yeter. Yaşam kalitesini büyük oranda olumsuz etkiler ve basit rutin işleri bile yapmayı engelleyebilir. Bu ağrılardan biri de De Quervain sendromundan kaynaklanan ağrılardır. Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, De Quervain sendromu hakkında önemli bilgiler veriyor.

Başparmağı yukarı kaldıran ve diğer parmaklardan uzaklaştıran hareketleri uyguladığımızda tendonlarımız, el bileğinde başparmağın tabanına yakın bölgede bir tünelin altından geçerler. Bu tünelde meydana gelen kalınlaşma ve sertliklerle, tendon kılıflarında oluşan şişlikler başparmak hareketleri sırasında tendonların tünel altından kayarak hareket etmelerini zorlaştırır. Ağrı ve acıya neden olan bu durum, ilk defa tarif eden İsviçreli cerrahın adıyla anılır.

Birinci dorsal kompartman tendiniti olarak bilinen bu hastalık, başparmağa ait el bileği tendonlarının (kirişlerin) zorlanması ve inflamasyonu sebebiyle ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Bu inflamasyon tendon çevresinde şişmeye, genişlemeye ve başparmak hareketlerinde ağrıya neden olabilir.

De Quervain sendromu neden olur?

Bu sendromun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı sebepler bu durumun ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Bunlar;

• Ağrı,

• Aynı hareketlerin sürekli olarak tekrarlanması,

• Parmağa doğrudan alınan darbe,

• Bahçe işleri,

• Raket ile yapılan sporlar,

• İş yerindeki çeşitli rutinler,

• İltihaplı romatizma.

De Quervain sendromu nasıl meydana gelir?

De Quervain tendinitinin nedeni birinci parmağa yapışan tendonların zorlanmasıdır. Daha çok yeni başlanmış olan tekrarlayıcı bir aktivite nedeniyle görülür. El bileğinde görülen kırıklarda tendonda artan stres, bu sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir.

De Quervian nasıl teşhis edilir?

De Quervain hastalığının tanısı için en sık tercih edilen yöntem, finkelstein testidir. Bu testte, uzman bir doktor sizden başparmağınızı avucunuzun içine koyup yumruk yapmanızı isteyecektir. Bileğiniz dışa doğru büküldüğünde şişen tendonlar, dar boşluktan çekilerek gerilirler. Hareket sırasında ağrı hissediyorsanız sizde de De Quervain sendromu olabilir.

De Quervian nasıl tedavi edilir?

Tedavideki asıl amaç rahatsızlık yaratan ağrı ve şişliği azaltmaktır. Bunun için başparmağını hareketsiz tutacak atel adı verilen cihazlar kullanılabilir. Genellikle erken evrede ağrının geçmesini sağlasa da hastaların % 70’inde ağrı tekrar başlar. Bu sebeple tedavi ağızdan alınan anti-enflamatuar ilaçlarla desteklenir. Diğer bir tedavi seçeneği olarak tendonun bulunduğu kompartmana steroid-kortizon enjeksiyonu uygulanabilir. Eğer hastalıkta bir ilerleme görülmüyorsa cerrahi yöntemlere başvurulur.