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Geçici e-teminat mektubu yönetmeliğinde düzenleme

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 9:51 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 9:51

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak işler kapsamında, geçici e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler Kamu İhale Kanunu ile ilgili ihale uygulama yönetmelikleri ışığında yürütülecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Muhasebat ve Mali  Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe  Birimlerine İletilmesi) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Değişiklikle EKAP üzerinden yapılacak işlemler kapsamında, Elektronik  İhale Uygulama Yönetmeliği'nin geçici teminatlara ilişkin maddesine göre alınacak  geçici e-teminat mektuplarının, bankalarca düzenlenmesi ve Elektronik Teminat  Mektubu Platformu (ETMP) aracılığıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi  takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşa aktarılması ile bu mektupların  doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmini ve iadesi işlemlerinin  elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin merkezi takas kuruluşu aracılığıyla  yürütülmesi işlemleri 31 Aralık 2023'e kadar bu tebliğin kapsamı dışına alındı.
 
Buna göre, geçici e-teminat mektuplarıyla ilgili işlemler, Kamu İhale  Kanunu'na ilişkin ihale uygulama yönetmelikleri ile ihale dokümanındaki  düzenlemeler çerçevesinde yürütülecek.

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EKAP e-teminat Kamu İhale Kanunu
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