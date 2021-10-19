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Geçen yıl 7 milyon lira kazandırdı! Kilosu 300 lira...
Bitlis ekonomisine yaklaşık 7 milyon TL girdi sağladı, kilosu 250 ile 300 TL arasında satışa sunuluyor. Bu yıl kuraklıklara rağmen 2 bin tonun üzerinde verim bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fuat Korkmaz, “Ürünümüz çıktıktan sonra laboratuvara gönderip prolin değerini ölçtüreceğiz. Güzel ve verimli bir hasat dönemi olur inşallah" dedi.
Kentte yüksek rakımlı yaylalara ilkbahar aylarında bırakılan karakovan balı hasadına başlandı. Florası, prolin değeri, tadı ve aroması yönünden farklı olan karakovan balının bölgede kilosunun 250 ile 300 TL arasında satışa sunulduğu ve kısa sürede tükendiği belirtildi.