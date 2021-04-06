Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım miktarı 2020'de 53 kat artarak 69,3 milyar liraya, 2002'de yüzde 0,38 olan sosyal yardımların GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 1,37'ye, 2002'de yüzde 1,19 olan sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı 2020'de yüzde 5,76'ya yükseldi. Nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı yüzde 96 oldu."