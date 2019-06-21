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Gecekondu sahiplerine müjde! Taksitle alabilecekler...

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 14:00 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 14:00

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Binali Yıldırım'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, yıllardır,  İstanbul da kangren olmuş hazine arsaları üzerinde yaşayan yüz binlerce kişiye  Binali Yıldırım'dan çözüm müjdesi geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış  İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından  faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu  gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.
 
Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat  yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşehrilerimiz için de Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı ile yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile birlikte ceza  miktarlarını da bina maliyetinin yüzde 5-10'una çekeceğiz. Böylece  hemşehrilerimizin tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat  cezaları da sorun olmaktan çıkacaktır."

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