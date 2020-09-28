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Gece Yunanistan'a inmişti! İmzalar atıldı

Gece Yunanistan'a inmişti! İmzalar atıldı ABD ve Yunanistan arasında savunma, teknoloji, ticaret, ekonomi ve enerji gibi alanlarda iş birliğinin artırılması için Ortak Bilim ve Teknoloji Anlaşması imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'ı kapsayan turuna başladı. (AA)
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