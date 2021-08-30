Yeşil çay, pek çok sağlık yararına sahip popüler içeceklerden biridir. Yeni trend ise yeşil çayı geceleri içmek. Diyetini yeşil çay ile destekleyenler ve özellikle de geceleri yeşil çay içenlerin daha iyi bir gece uykusu geçirmelerini sağladığı biliniyor. Pek çok kişi de geceleri yeşil çay içmenin fayda sağlayıp sağlayamayacağını merak ediyor. Peki, Gece yatmadan önce yeşil çay içmek zayıflatır mı? Yeşil çay ile zayıflama yöntemleri neler? İşte yeşil çay ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Sağlık dostu ve diyet için tüketilen bir bitki türü olan yeşil çay, normal içtiğimiz siyah çay ile aslında aynı maddeden oluşur. Günümüzde diyetisyenlerin zayıflama çayı olarak da sıkça tavsiye ettiği yeşil çay ile çok kolay bir şekilde yağ yakarak kısa zaman içinde kilo verebilirsiniz.

GECE YATMADAN ÖNCE YEŞİL ÇAY İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Yeşil çay aynı siyah çay gibi camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilir. Ama işin asıl özünde iki çay türünün tek bir ortak özelliği aynı bitkiden elde ediliyor olmasıdır. Yeşil çay, siyah çaya göre daha az işlem görür. Bu nedenle de siyah çaya göre antioksidan açısından da çok zengindir. Toplum olarak çayı çok seven bir milletiz.

Her geçen gün çay tüketim oranı artıyor. Yeşil çaya olan ilginin artması ise, çayın faydalarından ve zayıflatma özelliği olmasından kaynaklanıyor. Özellikle de gece yatmadan yeşil çay tüketmek, yağ yakımını önemli ölçüde hızlandırıyor. Yeşil çay içinde bol miktarda kateşin yer alır. Kateşin de tip iki diyabete, yağ metabolizmasına ve kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Yeşil çayın özellikle de yağ metabolizması üzerindeki olumlu etkileri zayıflamaya ve vücuttaki yağ oranının önemli ölçüde azalmasına yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY İLE ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ NELER?

Yeşil çay zayıflamaya yardımcı olduğu gibi aynı zamanda da kilo alımını da önemli ölçüde yavaşlatır. Hatta düzenli olarak tüketilen yeşil çay özellikle de bel çevresinde oluşan yağ oranının azalmasını sağlar. Yeşil çayın uzmanlar tarafından günlük önerilen tüketim miktarı ise, 2 fincan, en fazla da 3 fincandır. Günlük olarak iki fincan yeşil çay tükettiğiniz zaman vücudunuza alacağınız kateşin miktarı ise, 300-400 miligrama denk gelir.

Yeşil çayın günlük tüketiminde 3 fincanı aşarsanız bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü yeşil çay aynı zamanda içinde bol miktarda kafein de barındırır. Bu da uykusuzluk, bağırsak ve anksiyete problemlerine de neden olabilir. Yeşil çayı anne adaylarının ve hamilelerin tüketmemesini tavsiye ediliyor. Çünkü yeşil çayın hamilelerin ve anne adaylarının üzerindeki etkisi hakkında yeteri kadar araştırma bulunmuyor.