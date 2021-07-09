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Gece yarısı korkunç kaza! Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) |  09 Temmuz 2021 Cuma - 0:39 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 0:39

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücünün otomobille çarptığı Elif Şentürk (16) ile Tuana Göksel (16) hayatını kaybetti. 1.75 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Cengiz H., gözaltına alındı.


Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çorlu Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında meydana geldi. Cengizhan G. yönetimindeki 34 ZB 0311 otomobil, köprü altonda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk ile Tuana Göksele çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Şentürk ve Göksel, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettikleri belirlenen Elif Şentürk ile Tuan Gökselin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
 
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz H.nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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