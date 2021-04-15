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Gece yarısı korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 23:57 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 23:57

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı TIR, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Soner Balcı (64) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada otomobil sürücüsü Balcı ile araçta yolcu olarak bulunan Mesut Nebi, (48) Ramazan Mutlu, (21) Yusuf Kelismail (20) ve Yaren Fatma Aymergen (22) yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
 
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
 
Durumları ağır olan sürücü Balcı ile Yaren Fatma Aymergen, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Afyonkarahisar Emirdağ TIR
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