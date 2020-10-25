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Gece yarısı korkunç kaza: 2 ölü, 9 yaralı

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 1:36 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 1:44

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.


Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından  savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği  öğrenilemeyen 01 C  5582 plakalı otomobile çarptı.
 
Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre  sürüklendi.
 
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
 
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si  yaşamını yitirdi.
 
2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
 
  

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