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Gece yarısı korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 1:12 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 1:12

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İkram Cengüz yönetimindeki 13 AAF 768 plakalı  otomobil, Tatvan-Van kara yolunun 45’inci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 56  KE 825 plakalı tır ile çarpıştı.
 
Kazada otomobilde bulunan Ahmet Cengüz hayatını kaybetti, Şah Hüseyin  Kardoğan, Mehmet Kardoğan, Mithat Cengüz ve sürücü İkram Cengüz yaralandı.
 
Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve İtfaiye ekiplerince çıkarılarak  Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.
 
Yaralılardan durumu ağır olan Mithat Cengüz, hastanede yapılan  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Bitlis Tatvan otomobil
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