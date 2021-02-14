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Gece yarısı koca dehşeti! Tartıştığı eşini öldürdü

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 1:47 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 1:47

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.


 Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Mihrican E. (46) ile  mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde  tartışma çıktı.
 
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz Kağan E, eşini  boğazından bıçakladıktan sonra 112'yi arayarak olayı haber verdi.
 
Ardından babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunun  yanına giden Oğuz Kağan E, olayı anlattıktan sonra tekrar evine dönerken polis  ekiplerince gözaltına alındı.
 
Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mihrican E'nin hayatını  kaybettiğini belirledi.
 
Kadının cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna  kaldırıldı.
 
Çiftin İstanbul'daki bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünde öğrenim  gören bir kızları da olduğu öğrenildi.
 

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Samsun kadın İlkadım
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