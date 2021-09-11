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Gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 0:46 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 0:46

Esenler O - 3 Otogar sapağında aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında Esenler O - 3 Otoyolu Otogar sapağında meydana geldi. İddialara göre, aşırı hızla ilerlediği iddia edilen Hakan Karabulut'un kullandığı 34 AB 9025 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle önce yol ayrımındaki bariyerlere, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Karabulut yaralandı. Bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Karabulut'u hastaneye kaldırdı.
 
Karabulut, hastaneye götürülürken gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle Otogar sapağında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekiler, trafiği açmak için otomobili yol kenarına kaldırmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Gelen çekici yardımıyla otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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