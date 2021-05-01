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Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 0:12 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 0:12

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AAE 802 plakalı otomobil, yolun bitiminde duramayıp, kontrolden çıktı. Toprak yola girip, takla atan otomobili fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar  Kerem Erserin (18), Hasan Altunbaş (22) ve Tolga Coşkun'u (22) ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Erserin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan iki yaralının ise yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi
 
Polis, kaza ilgili  başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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Mersin Tarsus otomobil
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