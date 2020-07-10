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Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 0:42 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 0:42

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilerek ters dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Celal Demir idaresindeki 34 DF 2672 plakalı otomobil, Ankara  istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ters dönen otomobildeki sürücü  Demir ile araçta bulunan Ramazan Kara, Yeşim Kaya, Güleser Erşan ve Arife Demir  sıkıştı.
 
Sürücü Celal Demir kaza yerinde hayatını kaybetti. Demir'in cesedi  olay yerindeki incelemenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.
 
Düzce ve Sakarya Belediyesi İtfaiyeleri kaza kırım ekipleri tarafından  bulundukları yerden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslara Düzce Atatürk  Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama  Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Yaralılardan Güleser Erşan ve Arife Demir'in durumlarının ağır olduğu  öğrenildi.
 
Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin yoldan  kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anadolu Otoyolu Düzce kaza
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