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Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralı var

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 0:27 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 0:27

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Sedat Ö.  idaresindeki 41 AGB 527 plakalı otomobil, Hatipköy mevkisinde aynı istikamette  seyreden Halil Y'nin kullandığı 42 PF 583 plakalı tıra arkadan çarptı.
 
Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk  edildi.
 
Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Sedat Ö. ve  yanındaki Ahmet D. (24) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
 
Sedat Ö. Kocaeli Devlet, Ahmet D. ise Seka Devlet Hastanesine sevk  edildi. Ahmet D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Öte yandan, yolun Ankara istikametinde trafik akışı kaza nedeniyle bir  süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesinin ardından tüm  şeritler tekrar ulaşıma açıldı.

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Kocaeli İzmit kaza
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