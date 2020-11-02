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Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralı var

DHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 1:36

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Hasan Koyuncu (72) yaşamını yitirdi, İsa Bayram Dilek (23) ise yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Konya  karayolunun 40'ıncıı kilometresinde meydana geldi. Hasan Koyuncu yönetimindeki 68 AT 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, İsa Bayram Dilek yönetimindeki 06 CCJ 562 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Hasan Koyuncu olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü İsa Bayram Dilek de yaralandı. Yaralı Dilek, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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