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Gece yarısı feci kaza! Karı - kocayı ölüm ayırdı

DHA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 1:51 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 1:51

Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin, alt geçidin duvarına çarptığı kazada sürücü Halil İbrahim Yavuz ağır yaralandı, eşi Şehriye Yavuz, hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde eski Muradiye Mahallesi yolu üzerindeki Manisa çevreyolu alt geçidinde meydana geldi. Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 DJ 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçidin duvarına çarptı. Kazada sürücü Halil İbrahim Yavuz ile otomobildeki eşi Şehriye Yavuz ağır yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Şehriye Yavuz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Halil İbrahim Yavuz'un ise hayati tehlikesi sürüyor.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Manisa otomobil alt geçit
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