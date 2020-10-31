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Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 23:37 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 23:37

Kayseri’de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen kazada plakası öğrenilemeyen Şahin marka otomobil ile Volkswagen marka ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.
 
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri otomobil ticari
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