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Gece yarısı facia! Araçtakilerin hepsi hayatını kaybetti

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 1:22 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 1:22

Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


Gaziantep-Kahramanmaraş Otoyolu'nun 30. kilometresinde sürücüsü henüz  belirlenemeyen 35 AGA 480 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 33  BRB 70 plakalı tıra arkadan çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye  ekiplerince söndürüldü.
 
Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından  otomobildeki 2 kişinin cesedini çıkardı.
 
Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tırın  sürücüsü, gözaltına alındı.
 
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 

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Gaziantep otomobil tır
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