01 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gece yarısı dehşet! Sevgilisi tarafından silahla vuruldu

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:44 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 1:44

Niğde'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.


İddiaya göre, K.Ç (23), erkek arkadaşı G.K (33) ile henüz  belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.
 
Bunun üzerine G.K, kız arkadaşının Efendibey Mahallesi Nagehan  Sokak'taki evine gelerek kapıyı açmasını istedi.
 
Olumlu yanıt alamayan G.K, kapının arkasından tabancayla kız  arkadaşına ateş etti.
 
Kapıyı açarak K.Ç'nin yaralandığını gören G.K, otomobiliyle kız  arkadaşını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil  Servisinin önüne bırakarak kaçtı.
 
Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu  öğrenildi.
 
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi  Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde yakaladı.
 
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

ETİKETLER

Niğde erkek arkadaşı hastane
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.