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Gece yarısı dehşet! Eşini öldürüp evi ve otomobilini yaktı

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 1:53 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 1:53

Kırıkkale'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen koca, evi ve otomobilini yaktı.


İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak'taki 3 katlı  apartmanın birinci katında oturan M.D. (75) ile eşi K.D. (56) arasında bilinmeyen  nedenle tartışma çıktı. M.D, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla  yaraladı.
 
M.D, daha sonra doğalgazı açarak önce evini, ardından da sokaktaki  aracını ateşe verdi.
 
Ev ve araçtaki yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine  polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
 Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev ve araçtaki yangına  müdahale etti. M.D. de bu sırada itfaiye ekipleriyle araçtaki yangının  söndürülmesi için uğraş verdi.
 
Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen koca  M.D, evde eşinin de olduğunu söyledi.
 
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak sağlık ekipleriyle eve  girdi.
 
 K.D'nin mutfakta hareketsiz yattığını fark eden sağlık ekipleri,  kadının vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını  yitirdiğini belirledi.
 
Kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
M.D'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
 

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Kırıkkale otomobil ev
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