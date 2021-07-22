Gazetevatan.com » Gündem » Gece kulübünde eski sevgiliden öldüresiye dayak! Yere düşünce...
Gece kulübünde eski sevgiliden öldüresiye dayak! Yere düşünce...
İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından acımasızca darp edildi. Burnu kırılan mankene sosyal medya paylaşımından takip edip bulan Ayta'nın hakkında uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi.
Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Manken Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlemeye gitti. O sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı.