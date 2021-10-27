Gece kulübünde bir kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı!

İstanbul Beyoğlu’nda gittiği bir gece kulübünde tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova hakim karşısına çıktı. Kulüpteki güvenlik görevlilerinin bayıltana kadar kendisini darp ettiğini söyleyen Malgazhdarova, parmağı bilinçli olarak kopartmadığını söyledi. Duruşmada ifade veren güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz ise, parmağının koptuğunu görünce dehşete kapıldığını söyleyerek, “Telefon ışığıyla parmağımı arayıp buldum” dedi.

İstanbul Beyoğlu ’nda 11 Temmuz 2020 tarihinde bir gece kulübünde meydana gelen olayda Kazakistan uyruklu 33 yaşındaki Uluossyn Malgazhdarova ile mekanın güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Malgazhdarova, Cumhur Cengiz’in yüzük parmağını ısırarak kopardı. Olayın ardından tutuklanan Uluossyn Malgazhdarova hakkında, “kasten yaralama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Uluossyn Malgazhdarova ile müşteki Cumhur Cengiz avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Malgazhdarova, olay günü 2 kadın arkadaşıyla kulüpte oturdukları sırada Cumhur Cengiz’in yanlarına geldiğini söyledi. Cengiz’in telefon numaralarını istediğini söyleyen Malgazhdarova, “Ona yanlış yere geldiğini söyleyip gönderdim. Sonra da dışarı çıkıp mekanın fotoğraflarını çektim. Oradan da lavaboya gittim” dedi.

“ATILAN TEKMELERDEN KENDİMİ KAYBETMİŞİM”

Lavabodan çıktığı sırada başka bir güvenlik görevlisinin kendisini beklediğini anlatan Malgazhdarova, “Bir şey söylemeden beni itekledi. Sonra başka bir adam saçımdan tutup yere doğru itekledi. Ben yere düşünce çantamın içindekiler de yere döküldü. Çantamın içinden çıkan telefonumu ayağı ile kırdı, kimliğimi ve paramı aldı. Kıvırcık saçlı biri gelip yakamdan tutarak yüzüme tükürdü ve tokat attı. Beni darp etmeye devam ediyorlardı. Bu esnada birisi, ‘bunu dışarı atın, nereye şikayet etmek istiyorsa, gitsin etsin’ dedi. Dizlerimin üstünde duruyordum. Saçlarımdan tutarak tekmeliyorlardı. Bir şahıs ağzımın iki kenarından tutarak ağzımı ayırdı, beni ayağa kaldırmaya çalıştı. Bu esnada sağ ayağıma bir tekme geldi. Yere düştüm. Atılan tekmelerden kendimi kaybetmişim. Karnıma veya sırtıma çok sert bir darbe gelmişti. Kendime geldiğimde ‘parmak kopmuş’ diye sesler duymaya başladım. Ben de yanımdaki arkadaşıma ‘yalan söylüyorlar’ dedim” dedi.

“BİLİNÇLİ YAPMADIM”

Eşyalarını almadan gitmek istemediği için orada durduğunu anlatan Malgazhdarova, “Eşyalarımı almadan gitmeyeceğimi söylediğimde bana tekme attılar. Bayılmışım. Bir çok erkek vardı ama yardım etmek yerine küfür ediyorlardı. ‘Gebertin’ diye sözler duydum” dedi. Parmağı bilinçli olarak koparmadığını söyleyen Malgazhdarova, “Beni ağzımdan tutup kaldırırken, parmaklar damağıma değiyordu, acıtıyordu. Beni damağımdan tutarak kaldırmaya çalıştıkları sırada atılan tekme ile savruldum” dedi.

“DİĞER MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ EDİYORDU”

Malgazhdarova’ın ardından ifade veren Cumhur Cengiz ise 8 yıldır kulüpte güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Olay günü sanığın diğer müşterileri rahatsız edecek şekilde hareket ettiğini söyleyen Cengiz, “Sanık tuvalete gidince ben de masadaki arkadaşının yanına gittim. Bu geceki eğlencelerine son vermelerini istedim. Arkadaşlarının kötü durumda olduğunu söyledim. Birlikte sanığın olduğu yere gittik. Sarışın olan arkadaşları sanığa ve diğer bayana ‘hadi gidelim’ dedi. Sanık tuhaf bir şekilde tekrar gece kulübüne girmeye çalıştı. Üzerime yürüdü. Sonra daha da hırçınlaşıp çantasıyla güvenlik bir arkadaşa vurdu. Arkadaş da ona tokat attı” dedi.

“TELEFON IŞIĞIYLA KOPAN PARMAĞIMI ARADIM”

Malgazhdarova’ın arkadaşına vurmaya devam etmesi üzerine kolunu arkasından tutarak dışarı çıkarmaya çalıştığını anlatan Cumhur Cengiz, “Kendisini birden yere bıraktı. Mini elbise olduğu için iç çamaşırları görünmeye başladı. Ben koltuk altlarından Eren de ayaklarından tuttu. Dışarı çıkartıyorduk. Sağ el yüzük parmağımın uç kısmının koptuğunu gördüm. Dehşete kapıldım. Parmağımı gördüğüm anda sanığa iki tokat attım. Telefonumun ışığı ile parmağımın kopan parçasını aradım ve buldum, hemen hastaneye gittim. Hastaneye gittiğim için benden sonra olanları görmedim” dedi.

Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Damla Güler/Milliyet