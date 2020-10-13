Gece çalışanlar için Yargıtay'dan tazminat kararı!

Yönetmeliklerde açık bir şekilde işçinin iki haftada bir vardiyası değiştirileceğinin belirtilmesine rağmen sürekli gece vardiyasında çalışmaya zorlanan işçi istifa etti. Yargıtay, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay gece vardiyasında çalışmaya zorlanan işçinin davasında önemli bir karar imza attı. İki küçük çocuğu olan kadın işçi, sürekli gece vardiyasında çalışmaya zorlandığını belirterek istifa etti. İşveren tazminat ödemeye yanaşmayınca, kadın işçi soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

Kadın işçi, çocuklarının küçük olmasına rağmen son zamanlarda sürekli gece vardiyasına yazıldığını, bu durumun aile yaşantısını ve sağlığını olumsuz etkilediğini, bölüm amiri ve mesailerden sorumlu olan kişi ile şirket yetkililerine durumunu bildirmesine rağmen gece mesailerinde çalıştırılmaya devam ettiğini, bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı işveren iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

GECE VARDİYASINDA ZORLA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ TAZMİNAT ALIR MI?

İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu olduğunun hatırlatıldığı kararda şöyle denildi: