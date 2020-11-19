'Geç Likidite Penceresi (GLP) nedir?' sorusu Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Daha önce fonlamanın ağırlıklı olarak aylık geleneksel repo ihaleleri ve GLP kanalından sağlanıyordu. Merkez Bankası aldığı kararla tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. Peki, Geç Likidite Penceresi (GLP) nedir? İşte merak edilenler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği bildirildi. Daha önce fonlama ağırlıklı olarak aylık geleneksel repo ihaleleri ve GLP kanalından sağlanıyordu. Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmesi ile daha önce kullanılan 'Geç Likidite Penceresi (GLP) merak konusu oldu. Peki, Geç Likidite Penceresi (GLP) nedir? İşte detaylar...

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ (GLP) NEDİR?

Geç Likidite Penceresi (GLP), Merkez Bankası'nın gün sonunda, son borç veren makam olarak bankalara uyguladığı borç alma ve verme imkanıdır.

Merkez Bankası, para politikası amacına ulaşmak için banka ve aracı kurumlara belirli faiz oranlarından TCMB'den borç alma ve TCMB'ye borç verme imkanları sunuyor. Bu kısa süreli fonlar araçları hazır imkanlar olarak tanımlanıyor. Geç likidite penceresi de bu hazır imkanlar arasında yer alan fonlama aracıdır.

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ (GLP)’YE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Geç Likidite Penceresinden borç almak için iki neden vardır:

Birincisi bankanın kendisiyle alakası olmayan durumdan kaynaklanabilmesi iken bir diğeri ise gün sonunda TL likiditesini Merkez Bankası’ndan para almadan kapatamayacak olması veya bankaların mali durumu bozuk olması nedeniyle likiditesinin kalmaması durumda kullanmasıdır. Geç Likidite Penceresi parasal sıkılaştırma yöntemi ile fonlama maliyetinin yükselmesi, TL’nin maliyetinin artması ve döviz kurlarının artışının sınırlanması hedeflenir.