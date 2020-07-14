Gebze Belediyesi 45 zabıta alıyor! Gebze belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kocaeli Gebze Belediyesi açıktan atama yoluyla zabıta memuru alıyor. Peki, Gebze Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Gebze Belediyesi zabıta alımı ilanı ve başvuru şartları...

Gebze Belediyesi açıktan atama yoluyla 45 zabıta memuru alıyor. Başvurular Ağustos'ta başlayacak. Peki, Gebze Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Gebze Belediyesi zabıta alımı ilanı ve başvuru şartları...

Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Gebze Belediyesi zabıta alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, başvuru yapacak adayların Çevre Mühendisliği lisans, Gıda Mühendisliği lisans, Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi lisans programları, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği veya Fermente Ürünler Önlisans programları ile Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler Önlisans programlarından mezun olmaları gerekiyor.

Adayların, ilan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımaları ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.

GEBZE BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için başvuru belgelerini 31 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında mesai bitimine kadar Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava

çağrılacak.