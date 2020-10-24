Gebelikte tüketilen işlenmiş gıda bebek gelişimine zararlı

Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme kadar fazla gıda alımının da bebek için zararlı olduğunu belirten Op. Dr. İlknur Sayar, “İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Besin değeri yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır” dedi.

Sağlıklı bir gebelik için anne adayının sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu belirten Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, gebelikte hem anne hem bebek için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin yeterli bir şekilde alınmasının altını çizdi.

Fazla kilo alımının birçok olumsuz sonucu olduğu gibi kilo almamanın da zararı olduğunu hatırlatan Op. Dr. İlknur Sayar, “Yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, anemi gibi birçok olumsuz sonucu bulunuyor. Uygun kilo alımı annenin gebelik öncesi kilosuna göre hesaplanır. Önerilen kilo alımı vücut kitle indeksi 18.5 altında olanlar için 12.5 ila 18 kilogramdır. Vücut kitle indeksi 18.5 ila 24.9 olan, normal değerlendirilenler 11.5 ila 16 kilogram almalıdır. Kilolu olarak kabul ettiğimiz, vücut kitle indeksi 25 ila 29.9 arasında olanlar 7 ila 11.5 kilogram alabilir. Vücut kitle indeksi 30’un üstünde olan, obez gebeler ise en fazla 9 kilogram almalıdır" diye konuştu.

İŞLENMİŞ GIDALAR BEBEK GELİŞİMİNE ZARAR VERİYOR

Sağlıklı gelişim için yeterli kalori almanın önemine değinen Dr. Sayar, şöyle devam etti: "Ancak burada bilinen en önemli yanlışlardan biri sadece kalori hesabı yapmaktır. Örneğin 500 kalorilik işlenmiş bir gıda ile 500 kalorilik doğal bir gıdanın besin değeri kesinlikle aynı değildir. İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Anne adayı kalori alımına dikkat ederken besin değerine de dikkat etmelidir. Beslenme ile ilgili bilinen bir diğer yanlışta yağlardan ve karbonhidrattan tamamen kaçınmaktır. Besin değeri yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır."

‘2 CANLIYIM’ DEYİP 2 KİŞİLİK YEMEK TÜKETİLMEMELİ

Dr. Sayar, yapılan en büyük yanlışlardan birinin çevreden gelen ‘sen iki canlısın ye’ şeklindeki ısrarları geri çevirmemek olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Gebelik süresince bebeğin beslenmesi için, anne adayları daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu demek değildir ki, hamile kadın iki kişilik yemek yiyecektir. Hamile kadının normalde aldığı günlük kalori ihtiyacına sadece 350 kalori ilave etmesi yeterlidir. Katkı maddesi içeren salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalardan, besin değeri düşük paketli gıdalardan, asitli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı; tüketildiğinde az miktarda dikkatlice tüketilmelidir. Özetle gebelikte beslenmede önemli olan tüm besin gruplarını aşırıya kaçmadan tüketip, dengeli bir biçimde uygun kalori dağılımı ile anne ve bebek için yeterli ve kilo alımını sağlamaktır."