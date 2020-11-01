Gebelikte bel ağrısı kabusunuz olmasın

Gebelikte kilo alımı ve uterusun büyümesiyle birlikte lomber lordozun arttığını belirten Mehmetoğlu, "Buna bağlı olarak karın kaslarında uzama ve tonus kaybı, bel kaslarında kısalma ve tonus artışı gelişir. Karın kasları vücut postürünü sağlamada yetersiz kalır, postürü bel kasları tek başına sürdürmeye çalışır. Ağırlık merkezi öne doğru kayar. Tüm bunlar omurgada aşırı yüklenme ve bel ağrısıyla sonuçlanır" dedi.

Kiloya dikkat