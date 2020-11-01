Gebelikte bel ağrısı yaşayanlar dikkat!

Hamilelik, anne adayları için heyecan verici bir dönem olabilir, ancak dünyaya bir çocuk getirme anne adayı için yeni duygulara neden olurken, bazen de rahatsız edici hisler yaratabilir. Hamilelik sırasında en sık görülen şikayetlerden biri sırt ağrısı ve bel ağrısıdır. Hamilelik kadınları sırt dahil vücuttaki değişimlere karşı daha savunmasız hale getirebilir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özlem Mehmetoğlu, sıklıkla bel ağrısı yaşayan hamilelerin uzun süre oturmaktan ve ayakta sabit pozisyonda kalmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.
GEBELİKTE BEL AĞRISI NEDEN OLUR?
Gebelikte kilo alımı ve uterusun büyümesiyle birlikte lomber lordozun arttığını belirten Mehmetoğlu, "Buna bağlı olarak karın kaslarında uzama ve tonus kaybı, bel kaslarında kısalma ve tonus artışı gelişir. Karın kasları vücut postürünü sağlamada yetersiz kalır, postürü bel kasları tek başına sürdürmeye çalışır. Ağırlık merkezi öne doğru kayar. Tüm bunlar omurgada aşırı yüklenme ve bel ağrısıyla sonuçlanır" dedi.
HAMİLELİKTE KİLO ALIMINA DİKKAT!
Gebelik ayına göre egzersiz planlamasının önemine dikkat çeken Dr. Özlem Mehmetoğlu, "Akut ağrılı dönemde istirahat, hasta eğitimi, egzersiz, destekleyici korseler, fizyoterapi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleridir. Egzersizler gebelik ayına ve gebenin durumuna göre planlanmalı ve gebeliğin de 4. ayından sonra sırtüstü pozisyonda egzersizler yapılmamalıdır. Hamilelik öncesinde normal kiloda olmak, gebelik sürecinde kabul edilebilir sınırlar içerisinde kilo almak, sırt, bel ve karın kaslarının güçlü olması, yeterli kalsiyum ve D vitamini desteği, sık sık yürüyüş yapmak ve vücudun normal postürünü korumak bel ağrısının önlenmesinde önemlidir. Uzun süre oturmak ve ayakta sabit pozisyonda kalmaktan kaçınmak, gerekirse bir ayak altına basamak desteği kullanmak, otururken bel yastığı kullanmak, sık sık pozisyon değiştirmek, uygun topuk yüksekliğinde ayakkabı kullanmak, solunum ve gevşeme egzersizleri, düzenli yürüyüş ve hamilelik egzersizleri yapmak rahat bir hamilelik süreci geçirmenizi sağlar." diye konuştu.